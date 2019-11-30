بارزاني يهاتف قادة الكتل السياسية.. وفيتو كردي على شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة

2019/11/30 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت، عن أن رئيس #إقليم_كردستان #نيجيرفان_بارزاني، أجرى سلسلة اتصالات مع قادة الأحزاب العراق بشأن التطورات التي ستعقب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد […]

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