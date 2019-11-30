المنتخب السعودي يتغلب على نظيره البحريني بهدفين في خليجي 24

2019/11/30 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

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تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على نظيره البحريني بهدفين نظيفين، في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج

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