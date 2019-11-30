هولندا تعلن توقيفها المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بمدينة لاهاي

2019/11/30 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، عن توقيفها المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بمدينة لاهاي أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الموقوف

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