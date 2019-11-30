اول فوز للسعودية في خليجي ٢٤ جاء على حساب البحرين

2019/11/30 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

حقق منتخب السعودية بكرة القدم اليوم السبت (30 تشرين الثاني، 2019)، أول فوز له في بطولة "خليجي 24&quo...





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