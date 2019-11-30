شيوخ العشائر يشددون على سلمية التظاهرات

2019/11/30 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدد من شيوخ العشائر في محافظة بغداد،اليوم السبت، ممارسة دور ارشادي للمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بهدف الحفاظ على سلمية التظاهرات

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