اللجنة المنظمة لخليجي 24 ترفض مشاركة همام طارق مع الاسود

2019/11/30 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة المنظمة لخليجي 24 مشاركة لاعب المنتخب الوطني همام طارق

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