أسرة آل الحكيم تصدر بيانا حول احداث العراق والتظاهرات

2019/11/30 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفـت أسـرة آل الحكيم في العراق، ارتباطها بأي كيان سياسي في الفترتين السابقة واللاحقـة، مبينـة أن انشطتها تنحصـر في المجالات الدينية والثقافية لاغير، ...

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