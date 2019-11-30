بالصور.. سيطرات عشائر ذي قار في مداخل ومخارج المحافظة لمنع المتسللين

2019/11/30 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} نشرت عشائر ذي قار، مساء اليوم السبت، سيطرات في مداخل ومخارج المحافظة لمنع دخول المغرضين والحفاظ على امن المحافظة.

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