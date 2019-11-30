بالصور.. حريق معمل للاسفنج ومولدة كهربائية وخزين وقود الگاز شمالي بغداد

2019/11/30 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكن الابطال رجال الدفاع المدني وبالتحديد مركزي الحسينية من اخماد حادث حريق كبير نشب داخل معمل للأسفنج والذي ادى الى امتداد النيران داخل المعمل لتحرق مولد كهربائي وخزين وقودها من مادة الگاز في منطقة الحسينية شمال بغداد مساء هذا اليوم السبت.

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