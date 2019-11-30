2019/11/30 | 22:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن اصابة لاعب منتخبنا الوطني امجد عطوان بشد عضلي قد يبعده عن مباراة الغد مع المنتخب اليمني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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