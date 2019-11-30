نائب عن النجف يدعو عشائر المحافظة إلى الخروج وطرد المسلحين من مرقد الحكيم

2019/11/30 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة النجف، عدنان الزرفي، اليوم السبت، العشائر النجفية، إلى الخروج يوم غد الأحد في المحافظة من أجل إيقاف نزيف الدم وطرد المسلحين من مرقد محمد باقر الحكيم.وقال الزرفي في تويت تابعه “يس عراق”، “أحيي عشائر النجف العربية الأصلية وادعوها دعوة ابن من ابنائها ان يخرجوا جميعا يوم غد لوقف نزيف الدم […]

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