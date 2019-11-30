لينا الشّيخ - حشمة - كريمة الشّمسُ الباحثةُ عن النّور- قراءة تحليليّة في رواية -سيرة عين- للكاتب إبراهيم نصرالله

2019/11/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لينا_الشّيخ_-_حشمة سيرة عين هي الرّواية الثّانية من ثلاثيّة الأجراس للكاتب إبراهيم نصرالله.هذه الثّلاثيّة هي إجابة صارمة لكلّ من يسعى لإخراج الدّور المسيحيّ من النّضال الفلسطينيّ، فليست الأجراس هنا إلّا رمزًا لأجراس الكنائس.تتناول الرّواية "سيرة عين" سيرة حياة المصوّرة كريمة عبّود (1893- 1940).لم يتوخّ الكاتب الغموض والتّعقيد، وكيف يفعل وهو أصلًا يعتمد التّوثيق ويأتي بالأسماء الحقيقيّة والشّخصيّات الحقيقيّة؟ ل......

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