جريس الهامس - ص4جذور اللغة وتطورها 4- الآرامية أم اللغات الأبجدية- على جدار الثورة رقم 240

2019/11/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس جذور اللغة - الآرامية أم اللغات الأبجدية- على جدارالثورة رقم 240لم يبن الآراميون إمبراطورية مركزية واحدة يحكمها طاغية فرد وإله واحد كبقية الإمبراطوريات القديمة رغم وحدتها القومية والإقتصادية , واللغوية , والثقافية والدينية ..بل كانت دولة شبه لامركزية موزعة بين عدة أقاليم شبه مستقلة لها قائدها السياسي والعسكري وجبشها تتوحد أمام أي عدوان خارجي ....وإذا كانت دمشق عاصمة الدولة الآرامية (آرام دمش......

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