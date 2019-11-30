حقوق الانسان: اطلاق سراح 24 متظاهرا في بغداد

2019/11/30 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، اطلاق سراح 24 متظاهرا في بغداد.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم الاشراف على اطلاق سراح (8) متظاهرين بالغين و (16) من الاحداث في بغداد باوامر قضائية".

ودعا عوائل ( 9) من الاحداث الموقوفين على خلفية التظاهرات "للاسراع بالمراجعة لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بتوكيل محامين لهم".

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