2019/11/30 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/الغد برس

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، أن المستشفيات في مركز المحافظة والأقضية غير مشمولة بالعطلة المعلنة من قبل الحكومة المحلية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمراجعين والجرحى، واستعداداً لأي طارئ.

وقال مدير عام صحة ذي قار عبدالحسين الجابري في تصريح لـ"الغد برس"، إنه "نظرا للظروف الحرجة التي تمر بها محافظتنا نود أن نبين ان المستشفيات في مركز المحافظة والأقضية غير مشمولة بالعطلة التي أعلنتها الحكومة المحلية ويكون الدوام فيها ١٠٠٪".

وأضاف أن ذلك يأتي من اجل "انسيابية تقديم الخدمات الطبية للمرضى المراجعين والجرحى من المتظاهرين والاستعداد لأي حالة طارئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تستثني المستشفيات من العطلة المعلنة استعداداً لأي طارئ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تستثني المستشفيات من العطلة المعلنة استعداداً لأي طارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).