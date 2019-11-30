2019/11/30 | 22:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف ضابط في وزارة الداخلية بعبوة لاصقة جنوب بعقوبة

اخبار مباشرة

استهداف ضابط في وزارة الداخلية بعبوة لاصقة جنوب بعقوبة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف ضابط في وزارة الداخلية بعبوة لاصقة جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف ضابط في وزارة الداخلية بعبوة لاصقة جنوب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).