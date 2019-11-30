2019/11/30 | 22:35 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: لا صحة لالغاء دوري الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتحاد الكرة: لا صحة لالغاء دوري الدرجة الاولى
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اتحاد الكرة: لا صحة لالغاء دوري الدرجة الاولى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: لا صحة لالغاء دوري الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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