2019/11/30 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة فرقة الرد السريع تنفي تحرك قطعات منها إلى ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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