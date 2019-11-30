2019/11/30 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

اوقدت شرطة كربلاء، اليوم السبت، الشموع فوق ارصفة الشوارع على ارواح شهداء العراق.

الصور..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شرطة كربلاء توقد الشموع على ارواح شهداء العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شرطة كربلاء توقد الشموع على ارواح شهداء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).