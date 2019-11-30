عمان تحقق اول فوز لها في خليجي 24

2019/11/30 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العماني فوزه الأول في النسخة الحالية لخليجي 24 على حساب شقيقه الكويتي، بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة.

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