محاولة تقارب اقتصادي امريكي صيني

2019/11/30 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن ممثلي الطرفين الصيني والأمريكي في المفاوضات التجارية والاقتصادية بين البلدين قد أجروا اتصالا هاتفيا، تم من خلاله الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما..

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