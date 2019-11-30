بالفيديو.. أمر وبيان بتغيير مستشفى بالنجف من “الحكيم” إلى “الشهداء”

2019/11/30 | 22:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعاً مصوراً تضمن بياناً لمعتصمي مدينة النجف بشأن اسم احد المستشفيات بالمحافظة.وأظهر الفيديو، بياناً باسم معتصمي المحافظة تضمن تغيير اسم مستشفى “الحكيم” الى مستشفى “الشهداء”.وبحسب الفيديو، فأن” قرار تغيير اسم المستشفى جاء بأمر من المعتصمين”.وشهدت النجف خلال اليومين الماضيين احداث عنف راح ضحيتها 3 شهداء […]

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