نفي تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار جنوبي العراق

2019/11/30 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة فرقة الرد السريع في بيان مقتضب تحرك قطعات منها الى محافظة ذي قار هذا اليوم.

وكانت وسائل اعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار التي تشهد اضطرابات منذ يومين على خلفية احتجاجات دامية سقط على اثرها العشرات بين قتيل وجريح.

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