الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي ستكون حساسة ومهمة

2019/11/30 | 22:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان استقالته اصبحت امرا مطلوبا وجزءا من التهدئة.وطالب مجلس النواب بسرعة اختيار بديل له، لان البلاد لا تتحمل...

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