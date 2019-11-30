2019/11/30 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفركوزن يوقف انتصارات بايرن ميونخ في الدوري الالماني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفركوزن يوقف انتصارات بايرن ميونخ في الدوري الالماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).