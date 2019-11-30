2019/11/30 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قوات الرد السريع تحرك قطعات منها الى محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع تنفي تحرك قطعات منها الى ذي قار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع تنفي تحرك قطعات منها الى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).