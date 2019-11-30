صفحة الصدر: على الأحزاب غلق مقراتها فورًا بالنجف في حال التزام الثوار بالسلمية

2019/11/30 | 22:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن على جميع الاحزاب في محافظة النجف اغلاق مقراتهم، اذا التزم المتظاهرين بالسلمية.وقالت صفحة “صالح محمد العراقي”، أنه “اذا التزم الثوار بسلميتهم في (النجف) فعلى كل الاحزاب غلق مقراتهم فيها فورا”.

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