مجددا .. احتجاج امام حقل نفطي اقصى جنوبي العراق

2019/11/30 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم محتجون مساء اليوم السبت اعتصاما امام مدخل حقل مجنون النفطي شمال محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

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