قائد شرطة المثنى يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية بحق منتسبي الشرطة

2019/11/30 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود جفات، بإلغاء العقوبات الانضباطية بحق المنتسبين.

وذكر إعلام شرطة المثنى في بيان، أن اللواء سامي سعود جفات، أمر جميع المديريات التابعة لشرطة المحافظة بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة، التي تم توجيهها إلى بعض منتسبي الشرطة، وذلك للدور الكبير والجهود الاستثنائية التي قدمتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة التي رافقت موجة التظاهرات الشعبية، مشيرا الى أنهم اثبتوا قدرة كبيرة في حماية أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، والتعامل بشكل نموذجي مع المتظاهرين السلميين.

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