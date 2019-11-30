محافظة الانبار: الوقفة التضامنية مع شهداء الاحتجاجات في المحافظة مدعومة أمنيًا ولا يوجد اعتقالات

2019/11/30 | 23:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ الأنبار، علي فرحان، اليوم السبت، ما أشيع عن وجود اعتقالات في المحافظة، مؤكدا أن الوقفة التضامنية مع شهداء العراق محمية ومدعومة أمنيًا.وقال فرحان في حديث لقناة “الشرقية نيوز” وتابعته “يس عراق” إن “ما أشيع عن وجود اعتقالات في الانبار للناشطين غير صحيح والوقفة التضامنية التي أقيمت يوم أمس الجمعة للتضامن مع شهداء […]

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