رشيد غويلب - قبيل انعقاد قمة لندن / حلف الاطلسي.. خلافات وتباينات ومصالح متقاطعة

2019/11/30 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب يعيش حلف شمال الأطلسي الناتو، قبل انعقاد قمته المقبلة يومي الثالث والرابع من الشهر الحالي، حالة مثيرة للانتباه.الرئيس الأمريكي أعلن في مناسبة سابقة ان الحلف "عفا عليه الزمن".والرئيس الفرنسي تحدث قبل أسابيع عن "موت الحلف السريري".وتركيا تغزو شمال سوريا وتشن حربا عنصرية على الحركة الكردية المسلحة المتحالفة، لأسباب معروفة مع زعيمة الحلف.وفي الوقت نفسه تحصل انقره على أنظمة دفاع جوي من روسيا الخصم ......

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