صفحة مقربة من الصدر: إذا التزم متظاهرو النجف بالسلمية فيجب إغلاق كل مقار الأحزاب

2019/11/30 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

دعت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، جميع الاحزاب في محافظة النجف إلى اغلاق مقارهم، اذا التزم المتظاهرون بالسلمية.

وقالت صفحة (صالح محمد العراقي) على موقع فيسبوك، وتابعته "الغد برس"، إنه "اذا التزم الثوار بسلميتهم في النجف فعلى كل الاحزاب غلق مقراتهم فيها فورا".

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