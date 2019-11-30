شرطة ميسان تلقي القبض على متهمين بارتكاب (الدكة العشائرية)

2019/11/30 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

ألقت مفارز الشرطة في محافظة ميسان، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين وفقا لأحكام قضائية، اثنان منهم متهمان بجرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على منازل المواطنين فيما يعرف بالدكة العشائرية.

وذكر بيان للشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "مفارز مركز شرطة الحسين التابع إلى قسم شرطة حطين في محافظة ميسان، ألقت القبض على ثلاثة متهمين وفقاً لأحكام قضائية".

وأضاف أن " اثنين من المهتمين مطلوبان بجرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـ (الدكة العشائرية)، ومتهم آخر مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة ٣٩٣".

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