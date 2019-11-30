2019/11/30 | 23:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب منتخبنا الوطني شريف عبد الكاظم : مباراة الغد تحصيل حاصل وهدفنا كلاعبين تحقيق اللقب و افراح الشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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