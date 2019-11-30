شيوخ ووجهاء بغداد يؤكدون على سلمية التظاهرات

2019/11/30 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عدد من شيوخ العشائر في محافظة بغداد، اليوم السبت، ممارسة دور ارشادي للمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بهدف الحفاظ على

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