الكناني: سقف مطلب المتظاهرين ارتفع بعد استقالة رئيس الوزراء

2019/11/30 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عضو تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم السبت، انه "نتمنى من المتظاهرين قطع الطريق أمام المندسين والمخربين".

وقال الكناني في حديث لـ"العهد نيو"،

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