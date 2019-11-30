مهرجان مسرح الشارع الخامس في كركوك بمشاركة دولية | تقرير

2019/11/30 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسرح يسلط الضوء على قضايا المجتمع وينقل معاناته وآلامه..



ذلك هو مهرجان مسرح الشارع الذي استضافة محافظة كركوك نسخته الخامسة بمشاركة كبيرة محلية محلية وعربية من الفرق المسرحية تمثل بغداد والأردن وتونس وسوريا.

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