الصدر يعلنها.. لن «نشارك» في الحكومة المقبلة.. «سنمنع» أيضاً بقية الأحزاب

2019/11/30 | 23:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رجل الدين الشيعي زعيم #التيار-الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، أن تياره لن يشارك في الحكومة العراقية المقبلة، وسيقوم بمنع بقية الأحزاب الأخرى من ذلك أيضاً.وأضاف موقع […]

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