واسط تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

2019/11/30 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ذي قار

نفت قيادة فرقة الرد السريع، السبت، الانباء التي تحدثت عن توجه قطعات منها الى محافظة ذي قار.

وقال المكتب الاعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، عن توجه فرق من قو

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، السبت 30 تشرين الثاني 2019، اطلاق سراح عدد من المتظاهرين في بغداد.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها أشرفت على "اطلاق سراح (8) متظاهرين بالغين و(16) من الاحداث في بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت صفحة "صالح محمد العراقي" على فيسبوك، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، رسالة إلى متظاهري محافظة النجف، دعتهم فيها إلى الابتعاد عن القبور والمراقد، والمرابطة في ساحات الاحتجاجات الرسمية، فيما

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