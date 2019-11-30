تضامناً مع عوائل الشهداء.. واسط تعلن الحداد وتعطيل دوام الغد

2019/11/30 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الحداد وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة غداً الاحد.

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