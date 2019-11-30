عميد كلية: ثلاثة مشاهد تعمل لتشويه التظاهرات.. ويكشف ضمانتين اساسيتين للإصلاح

2019/11/30 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن الفياض، عن ثلاثة مشاهد تسعى الى تشويه التظاهرات.

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