الانواء الجوية الكوردستانية تعلن عن كميات الامطار المتساقطة في 12 ساعة

2019/11/30 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن نسب تساقط الامطار في مناطق الاقليم، مبينة ان اعلى نسبة كانت في منطقة كاني ماسي وبلغت 1.8 ملم فيما تساقطت قطرات من المطر في اربيل .

ووفقا للبيان الذي ورد لشفق نيوز، فان نسب تساقط الامطار في مختلف مناطق الاقليم خلال الساعات الـ12 الماضية كالاتي:

عقرة 0.6 ملم

العمادية 0.2 ملم

بارزان 0.2 ملم

كاني ماسي 1.8 ملم

مانكيش 0.2 ملم

اربيل قطرات

دهوك 0.1 ملم

زاخو 0.1 ملم

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