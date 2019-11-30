اللجنة المنظمة لخليجي 24 ترفض طلب العراق بانضمام همام طارق لقائمة الاسود

2019/11/30 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

رفضت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24"، اليوم السبت، طلب العراق بإضافة اللاعب همام طارق لقائمة أسود الرافدين.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس

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