القانونية النيابية: البرلمان سيذهب باتجاه تطبيق المادة 76 من الدستور في تشكيل الحكومة الجديدة

2019/11/30 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان "البرلمان سيذهب باتجاه تطبيق المادة 76 من الدستور في تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما اشارت الى

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