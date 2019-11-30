الأسد: أردوغان يتصرف بطريقة «لا أخلاقية» حيال إعادة سجناء “داعش”

2019/11/30 | 23:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتصرف بطريقة «لا أخلاقية»، عندما يعيد السجناء إلى بلادهم وهو يعلم أنهم إرهابيون.وقال الأسد في […]

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