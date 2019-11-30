20 شاحنة أمريكية عسكرية تدخل من العراق إلى سوريا

2019/11/30 | 23:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون السوري، يوم السبت، عن دخول 20 شاحنة أمريكية عبر الحدود العراقية السورية إلى داخل الأراضي السورية....

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