مدينة أسقطت حكومة عبدالمهدي.. كيف انتصرت الناصرية؟

2019/11/30 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تصدرت مدينة #الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار، قصص العراقيين وحديثهم في الأوساط الاجتماعية بشأن القمع الذي تعرض له المتظاهرون خلال اليومين الماضيين.ناشطون ومتظاهرون قالوا لـ”الحل […]

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