مصرع واصابة 5 من المنتسبين بالحشد بحادث سير في الانبار

2019/11/30 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار:الفرات نيوز} استشهد اثنان من منتسبي معاونية الدعم اللوجستي بالحشد الشعبي، السبت، فيما اصيب ثلاثة آخرون بحادث سير اثناء اداء الواجب على الطرق بين هيت والرمادي بمحافظة الأنبار.

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