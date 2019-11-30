تبيه جوي لواسط وميسان من سيول قادمة ليل الاثنين

2019/11/30 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نبهت الارصاد الجوية، اليوم السبت، محافظتي واسطوميسان من سيول قادمة ليل الاثنين المقبل.

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