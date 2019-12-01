واسط تنظم للمحافظات الجنوبية وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد تضامناً مع عوائل الشهداء

2019/12/01 | 00:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، الحداد وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة غداً الاحد.

وقال المياحي في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، انه" تضامناً مع عوائل الشهداء نعلن الحداد وتعطيل الدوام ليوم غداً في واسط".

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